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15 ноября, 09:15

Общество

Температура воздуха в Москве 15 ноября поднимется до 4 градусов

Температура воздуха в Москве 15 ноября поднимется до 4 градусов

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Переменная облачность и до 4 градусов ожидаются в Москве 15 ноября. По данным Гидрометцентра, днем температура составит от 2 до 4 градусов, ночью опустится до 0.

Всю следующую неделю температура в столице будет на 3 градуса выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов. Небольшие заморозки ожидаются в ночь на 17 ноября, до минус 4 градусов, и в ночь на 18 ноября, до минус 2 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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