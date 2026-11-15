Температура воздуха в Москве 15 ноября поднимется до 4 градусов

Переменная облачность и до 4 градусов ожидаются в Москве 15 ноября. По данным Гидрометцентра, днем температура составит от 2 до 4 градусов, ночью опустится до 0.

Всю следующую неделю температура в столице будет на 3 градуса выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов. Небольшие заморозки ожидаются в ночь на 17 ноября, до минус 4 градусов, и в ночь на 18 ноября, до минус 2 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.