В Москве включили розовую подсветку в поддержку борьбы с раком груди

Розовая подсветка зажглась на московских достопримечательностях. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями молочной железы. В итоге Останкинская башня, Крымский мост, дома-книжки и другие здания на Новом Арбате окрасились в розовый цвет.

В столице развивается единая система профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных опухолей. На начальной стадии рак груди выявляют почти у 80% пациенток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

