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15 октября, 22:30

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В Москве включили розовую подсветку в поддержку борьбы с раком груди

В Москве включили розовую подсветку в поддержку борьбы с раком груди

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Розовая подсветка зажглась на московских достопримечательностях. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями молочной железы. В итоге Останкинская башня, Крымский мост, дома-книжки и другие здания на Новом Арбате окрасились в розовый цвет.

В столице развивается единая система профилактики, ранней диагностики и лечения злокачественных опухолей. На начальной стадии рак груди выявляют почти у 80% пациенток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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