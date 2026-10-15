Водитель получил три года колонии за наезд на PR-директора "Москвички"

Водителя Арама Никогосяна приговорили к трем годам колонии за ДТП на Ходынской улице в Москве, в котором пострадала пиар-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская. Также его лишили водительских прав на 2,5 года. Пресненский суд назначил более мягкое наказание, чем просила прокуратура.

Авария произошла 11 августа 2026 года. Грузовик сбил девушку, после чего водитель уехал с места происшествия. Чаковскую госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы с многочисленными переломами. Никогосян частично признал вину и перевел пострадавшей 1,5 миллиона рублей.

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