Московские полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры. Это произошло на пересечении улицы Юных Ленинцев и Волжского бульвара.

Женщина стояла на балконе и просила о помощи. Оказалось, что на кухне загорелся телевизор и квартиру за несколько минут полностью заволокло дымом. Полицейские вывели женщину на улицу, вернулись на место и смогли сами потушить пожар, пока огонь не распространился.

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