Бесплатную тренировку проведут для москвичей на ВДНХ

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно заниматься спортом на городских площадках. На ВДНХ проведут тренировку по растяжке, а во дворах и парках организуют занятия по фитнесу.

Также горожанам доступны спортивные секции. В комплексе "Академический" пройдет тренировка по плаванию, в клубе "На Лодочной" состоится занятие по шахматам, а на стадионе "Тушино" можно будет сыграть в футбол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.