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15 сентября, 17:45

Общество

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Таганский.

Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им стал Артем, чей номер телефона заканчивается на 33-55.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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