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15 сентября, 12:30

Общество

Жаргонизмы и сленг возглавили список раздражающих слов у россиян

Жаргонизмы и сленг возглавили список раздражающих слов у россиян

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Жаргонизмы и сленг чаще всего раздражают россиян в повседневной речи. Об этом говорят результаты исследования. Больше всего недовольства вызывает слово "кринж", а также "рофл", "лол", "имба" и "инфа". Против таких выражений высказались 28% опрошенных.

На втором месте оказались англицизмы. 17% респондентов раздражают слова "хайп", "кейсы" и "фейки". Еще 12% опрошенных недовольны уменьшительно ласкательными словами, такими как "вкусняшка", "кушать" и "денежки". К канцеляризмам россияне относятся терпимее, ими недовольны 2% респондентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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