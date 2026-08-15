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15 августа, 23:30

Культура

Психологическую трактовку "Ревизора" показали на премьере в Театре имени Моссовета

Психологическую трактовку "Ревизора" показали на премьере в Театре имени Моссовета

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В Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля "Ревизор" в постановке художественного руководителя Евгения Марчелли. Режиссер представил психологическую трактовку гоголевской комедии, где Хлестаков предстает в образе демонического персонажа, проверяющего души чиновников.

По мнению создателей, спектакль исследует тему человеческой свободы и самосознания, показывая, что человек остается "рабом" даже в современном мире. Актеры отмечают, что новая интерпретация позволяет зрителю взглянуть на себя со стороны и задуматься о манипуляциях и личных границах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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