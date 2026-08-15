Сотни человек пришли к стене Цоя на Арбате в годовщину гибели музыканта

15 августа, в 36-ю годовщину гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя, сотни поклонников собрались у стены памяти на Арбате. Люди несут цветы и поют песни группы.

Ровно 36 лет назад музыкант погиб в автокатастрофе. С тех пор ежегодно фанаты приходят к знаменитой стене, чтобы почтить его память.

Стена дома № 37 на Арбате была расписана граффити сразу после гибели Цоя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

