В Москве открылись два новых павильона здоровья

В столице начали работать еще два павильона здоровья – на Трубной площади и ВДНХ. Они появились в рамках программы "Московский чекап".

Теперь в городе действуют три такие точки, где каждый желающий может бесплатно проверить состояние организма и получить рекомендации врачей. Обследование занимает всего 15 минут. Посетителям доступны проверка физической формы, оценка ключевых показателей здоровья и консультации специалистов.

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