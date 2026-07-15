Синоптики предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 15 июля

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды. В столице и области 15 июля ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Предупреждение действует до 00:00. Автомобилистов призывают быть осторожнее за рулем, пешеходам также стоит быть внимательными на улице.

В четверг, 16 июля, холодный атмосферный фронт отступит, и с 17 июля в Москве установится летнее тепло. Ожидается солнечная погода без осадков, в воскресенье, 19 июля, столбики термометров могут подняться до 29 градусов.

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