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15 июля, 17:15

Общество

Синоптики предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 15 июля

Синоптики предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 15 июля

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Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды. В столице и области 15 июля ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Предупреждение действует до 00:00. Автомобилистов призывают быть осторожнее за рулем, пешеходам также стоит быть внимательными на улице.

В четверг, 16 июля, холодный атмосферный фронт отступит, и с 17 июля в Москве установится летнее тепло. Ожидается солнечная погода без осадков, в воскресенье, 19 июля, столбики термометров могут подняться до 29 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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