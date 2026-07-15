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15 июля, 14:00

Спорт

Впервые за 36 лет в полуфинал ЧМ по футболу вышли только сборные с чемпионским титулом

Впервые за 36 лет в полуфинал ЧМ по футболу вышли только сборные с чемпионским титулом

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В полуфинал чемпионата мира по футболу вышли 4 сборные, которые ранее уже становились чемпионами мира. Такое произошло впервые за 36 лет.

В 1990 году участниками полуфиналов были Германия, Аргентина, Италия и Англия. Каждая из этих команд к тому моменту уже выигрывала турнир. До этого аналогичная ситуация была зафиксирована в 1970 году, когда в полуфинал вышли Бразилия, Италия, Германия и Уругвай.

При этом ни одна из сборных, входивших в полуфинальную четверку чемпионата мира 1970 года, не дошла до этой стадии на турнире 2026 года. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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