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15 июня, 07:15

Политика

В Госдуме РФ предложили правила эвакуации, которые помогут вернуть машины за 15 минут

В Госдуме РФ предложили правила эвакуации, которые помогут вернуть машины за 15 минут

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Депутаты Госдумы РФ придумали новые правила эвакуации, которые помогут москвичам вернуть свою машину за 15 минут. У водителей появится законное право остановить погрузку, даже если авто уже стоит на платформе спецтранспорта. Этого времени хватит, чтобы добежать до ближайшего магазина, забрать забытые документы или достать их из салона.

Авторы инициативы уверены, что такая отсрочка избавит автовладельцев от лишних штрафстоянок и долгих споров на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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