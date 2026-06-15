Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов посетили ведущие предприятия города в этом учебном году. Более 260 организаций и компаний организовали для ребят экскурсии и учебные дни. Школьники разбирали реальные кейсы, знакомились с профессиональными нюансами и оттачивали свои навыки.

"За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в четыре раза, сегодня их почти 250 тысяч. Это в том числе показатель того, что люди чувствуют уверенность в будущем и знают, что город готов поддержать их. Кроме того, мы развиваем сервисы, которые помогают семьям справляться с жизненными вызовами. Так, Москва стала пионером в развитии государственной медиации. Мы видим, что близкие люди даже в сложных конфликтных ситуациях готовы договориться, если им помочь", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

На востоке Москвы после обновления открылся Дворец бракосочетаний № 5. Ежегодно здесь будут регистрировать более 4 тысяч браков. С момента открытия дворец уже принял 50 первых пар.