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Новости

15 июня, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Ученики предпрофессиональных классов посетили экскурсии на предприятиях в Москве

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов посетили ведущие предприятия города в этом учебном году. Более 260 организаций и компаний организовали для ребят экскурсии и учебные дни. Школьники разбирали реальные кейсы, знакомились с профессиональными нюансами и оттачивали свои навыки.

"За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в четыре раза, сегодня их почти 250 тысяч. Это в том числе показатель того, что люди чувствуют уверенность в будущем и знают, что город готов поддержать их. Кроме того, мы развиваем сервисы, которые помогают семьям справляться с жизненными вызовами. Так, Москва стала пионером в развитии государственной медиации. Мы видим, что близкие люди даже в сложных конфликтных ситуациях готовы договориться, если им помочь", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

На востоке Москвы после обновления открылся Дворец бракосочетаний № 5. Ежегодно здесь будут регистрировать более 4 тысяч браков. С момента открытия дворец уже принял 50 первых пар.

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