Рэпера Navai подозревают в покушении на контрабанду наркотиков

Полиция Казахстана сообщила о задержании рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.). В машине, на которой он пересекал границу, обнаружили запрещенные вещества. Что именно и в каком количестве найдено, пока неизвестно.

По данным казахстанских правоохранителей, Navai подозревают в покушении на контрабанду. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

