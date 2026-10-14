Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 22:15

Происшествия

Рэпера Navai подозревают в покушении на контрабанду наркотиков

Рэпера Navai подозревают в покушении на контрабанду наркотиков

"Московский патруль": росгвардейцы задержали пьяного дебошира в столичном банке

"Московский патруль": полиция заинтересовалась массажным салоном в подвале столичного дома

"Московский патруль": в Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

"Московский патруль": в столице задержан подозреваемый в убийстве, скрывавшийся 13 лет

"Московский патруль": меру пресечения изберут фигуранту дела о краже данных сети пиццерий

"Московский патруль": байкер получил 1,5 года работ за гибель фотографа Добромиловой

Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Продажи билетов на концерт рэпера Navai в Москве приостановлены

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

Полиция Казахстана сообщила о задержании рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.). В машине, на которой он пересекал границу, обнаружили запрещенные вещества. Что именно и в каком количестве найдено, пока неизвестно.

По данным казахстанских правоохранителей, Navai подозревают в покушении на контрабанду. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесза рубежомвидеоНаиль Губаев

Новые меры поддержки многодетных семей возмутили таксистов

В РФ планируют установить знаки парковок для многодетных семей

Также отменят надбавку на перевозки пассажиров с ребенком в такси

Читать
закрыть

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика