Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить квартиру Маяковских 14 октября

В Москве 14 октября можно бесплатно посетить мемориальную квартиру Маяковских в рамках акции "Московская музейная неделя". Обстановка квартиры восстановлена по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям современников.

В столичных кинотеатрах покажут фильм "Царевна Несмеяна". По сюжету Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, им нужно рассмешить Царевну Несмеяну.

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