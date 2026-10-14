14 октября, 08:00Культура
Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить квартиру Маяковских 14 октября
В Москве 14 октября можно бесплатно посетить мемориальную квартиру Маяковских в рамках акции "Московская музейная неделя". Обстановка квартиры восстановлена по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям современников.
В столичных кинотеатрах покажут фильм "Царевна Несмеяна". По сюжету Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, им нужно рассмешить Царевну Несмеяну.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.