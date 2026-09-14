Время поездки в центр Москвы сократится для жителей Бирюлева после открытия метро

Бирюлевская линия метро Москвы длиной более 22 километров протянется от бывшей промзоны ЗИЛ до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Время поездки в центр для местных жителей сократится на 30 минут, а пассажирам станут доступны удобные пересадки на БКЛ, МЦК, Троицкую и Замоскворецкую линии метро, а также на железную дорогу.

Как продолжается строительство рубиновой ветки метро? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.