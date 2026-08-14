Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 августа

Силовики проводят обыски на территории одного из самых известных радиорынков столицы "Горбушка". Территорию оцепили. Известно о задержании нескольких человек. Причины случившегося пока не раскрываются.

Салют средь бела дня наблюдали жители улицы Корнейчука на северо-востоке Москвы. Фейерверк запустили прямо под окнами жилого дома. Залпов было много. В МВД напомнили, что такие действия являются нарушением закона. В Москве запрещено запускать петарды, фейерверки и другую пиротехнику не только с балконов и лоджий, но и вблизи зданий и транспорта.

В Москве продолжаются работы по устранению последствий мощного шторма, обрушившегося на город. Порывы ветра местами достигали 19 метров в секунду. Напор стихии не выдерживали деревья и дорожные знаки.

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