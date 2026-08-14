Четыре человека задержаны после обысков в ТК "Горбушка"

В результате обысков в торговом комплексе "Горбушка" задержаны четыре человека. Еще одного отпустили под подписку о неразглашении материалов расследования.

Ранее силовики вынесли из здания несколько опечатанных коробок и пакетов. Личности задержанных пока неизвестны, официальных комментариев от ведомств также не поступало. Как сообщают СМИ, следственные действия могут быть связаны с делом о нелегальных криптообменниках.

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