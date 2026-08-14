Телеканал Москва 24 выяснит, откажутся ли пользователи от iOS из-за ограничений Apple

Телеканал Москва 24 запустил опрос о готовности зрителей сменить операционную систему смартфона из-за ограничений со стороны Apple.

Голосование проходит в телеграм-канале и сообществе "ВКонтакте". В настоящее время в нем приняли участие 3 215 человек. Большинство (79%) заявили, что не готовы менять операционную систему. Еще 21% выразили готовность перейти на другую платформу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.