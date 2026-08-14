Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 08:00

Спорт

Четвертый тур российского футбольного чемпионата стартует 14 августа

Четвертый тур российского футбольного чемпионата стартует 14 августа

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по гимнастике

Сборным РФ по танцевальному спорту разрешили выступать на турнирах с флагом и гимном

Москвичей пригласили на занятия по атлетической гимнастике в "Марьину Рощу"

Российские танцоры и автогонщики снова смогут выступать под флагом страны

Санкции в танцевальном и автоспорте сняли с российских спортсменов

"Новости дня": москвичей пригласили на занятия проекта "Спортивные выходные"

"Москва – столица спорта": бесплатные занятия по паделу проходят в городе

Экс-наставник "Спартака" Станкович покинул "Црвену Звезду" после вылета из ЛЧ

Новости спорта: Матвей Сафонов в составе ПСЖ стал обладателем Суперкубка UEFA

Четвертый тур российского футбольного чемпионата стартует 14 августа. У ЦСКА нет поражений в сезоне, а у "Локомотива" пока нет побед. В воскресенье, 16 августа, пройдут самые ожидаемые матчи тура.

"Спартак" встретится с Калининградом. Московское "Динамо" сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом", который проиграл дебютанту лиги – московской "Родине". "Родина" встретится с тольяттинским "Акроном". ЦСКА сыграет с "Факелом".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНаиль ГубаевПолина БрабецНиколай Яременко

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика