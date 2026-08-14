Четвертый тур российского футбольного чемпионата стартует 14 августа. У ЦСКА нет поражений в сезоне, а у "Локомотива" пока нет побед. В воскресенье, 16 августа, пройдут самые ожидаемые матчи тура.

"Спартак" встретится с Калининградом. Московское "Динамо" сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом", который проиграл дебютанту лиги – московской "Родине". "Родина" встретится с тольяттинским "Акроном". ЦСКА сыграет с "Факелом".

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