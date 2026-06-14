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Новости

14 июня, 19:50

Происшествия

"Московский детектив": шаболовский душегуб

"Московский детектив": шаболовский душегуб

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В 1921 году среди развалин старых домов в районе Шаболовки случайный прохожий нашел странный мешок. Внутри оказался труп мужчины. Прибывшие сотрудники милиции обнаружили неподалеку еще несколько таких же мешков.

С какими проблемами столкнулось следствие по этому чудовищному делу? Как сужался круг подозреваемых и какую роль в этом сыграл корм для лошадей? Почему первый в истории СССР серийный убийца так гордился этим статусом?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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