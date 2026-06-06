"Московский детектив": ограбление укротительницы

Накануне 1982 года в Москве произошло одно из самых громких ограблений советской эпохи. Двое молодых людей проникли в элитную высотку на Котельнической набережной под видом курьеров из Госцирка. Они "обчистили" квартиру всемирно известной укротительницы львов Ирины Бугримовой. По слухам, в списке украденного значилась коллекция бриллиантов – чуть ли не лучшее в СССР частное собрание редких "камушков".

Почему дело Бугримовой засекретили? Какое отношение к скандальной краже имела Галина Брежнева? Чем воры себя выдали? Как сыщики вышли на организатора преступления?

Об этом – в программе "Московский детектив".