Российский топливный союз опроверг сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве

В Российском топливном союзе опровергли сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве. Как уточнили в организации, столичные АЗС обеспечены топливом в полном объеме, а продажа бензина и дизеля идет в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на некоторых городских заправках заметили ограничения на отпуск топлива. Лимиты якобы варьировались от 20 до 100 литров на один чек в зависимости от АЗС.

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