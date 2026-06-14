14 июня, 09:15Город
Российский топливный союз опроверг сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве
В Российском топливном союзе опровергли сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве. Как уточнили в организации, столичные АЗС обеспечены топливом в полном объеме, а продажа бензина и дизеля идет в штатном режиме.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на некоторых городских заправках заметили ограничения на отпуск топлива. Лимиты якобы варьировались от 20 до 100 литров на один чек в зависимости от АЗС.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.