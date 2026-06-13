Из-за ливней в Москве "Мосводосток" задействовал 300 бригад и 290 единиц техники

Из-за сильных ливней в Москве "Мосводосток" задействовал 300 бригад и 290 единиц техники для мониторинга дорог и устранения временных скоплений воды. Специалисты при необходимости открывают решетки колодцев.

О подтоплениях можно сообщить в диспетчерские службы или в аккаунт "Мосводостока" во "ВКонтакте" – городские службы оперативно реагируют на заявки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

