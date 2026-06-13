Холодный фронт принесет в Москву до половины месячной нормы осадков

В ближайшие несколько дней в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды из-за прохождения холодного фронта. Объявлен желтый, а местами оранжевый, уровень опасности.

По прогнозам, дожди будут идти вплоть до 19 июня, а количество осадков может составить до половины месячной нормы. Температура в ближайшую неделю составит от 17 до 23 градусов тепла, что соответствует климатической норме.

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