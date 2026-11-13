Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве 13 ноября

В Москве 13 ноября объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение комплекса городского хозяйства вступит в силу в 13:00.

Кроме того, в ночь на 14 ноября в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил метеоролог Алексей Сафонов. Также прогнозируется падение атмосферного давления.

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