Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 18:15

Общество

Телеканал Москва 24 провел опрос об отношениях москвичей с соседями

Телеканал Москва 24 провел опрос об отношениях москвичей с соседями

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождей

"Спецреп": землю отбирают

Москвичи устроили гонки мини-внедорожников у Тимирязевского парка

Украденные гортензии нашли в цветочном магазине в Путилкове

В Москву пришли затяжные дожди

Эксперт рассказала, чем опасны фотосессии в осенней листве

Женщина попала на камеру, срезав около 30 гортензий в палисаднике ЖК в Путилкове

Ливни надвигаются на Москву

Почти 65% москвичей поддерживают добрые отношения с соседями

Телеканал Москва 24 провел опрос среди своих зрителей об отношениях с соседями. В голосовании приняли участие почти 3 тысячи человек. Из них 49% ответили, что дружат с соседями, а 51% сообщили, что нет.

Также респонденты рассказали, что обычно ограничиваются приветствиями и общением по бытовым вопросам, но некоторые помогают соседям с повседневными делами и угощают консьержей домашней выпечкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

Российские салоны красоты помогают мужчинам скрывать измены

Мужчинам за деньги готовы выдать чеки на оплату процедур, которых на самом деле не было

Читать
закрыть

Что изменится при введении LTV-виз для туристов из РФ?

Эти визы позволяют туристам пребывать только в строго определенных странах

Преимущество в том, что страны без согласования с другими могут оформить визу для поездки конкретно к себе

Читать
закрыть

Аниме и мангу призвали запретить в России

Сейчас распространяется аниме с признаками сектантской пропаганды

Эксперты уверены: подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика