13 октября, 18:15Общество
Телеканал Москва 24 провел опрос об отношениях москвичей с соседями
Телеканал Москва 24 провел опрос среди своих зрителей об отношениях с соседями. В голосовании приняли участие почти 3 тысячи человек. Из них 49% ответили, что дружат с соседями, а 51% сообщили, что нет.
Также респонденты рассказали, что обычно ограничиваются приветствиями и общением по бытовым вопросам, но некоторые помогают соседям с повседневными делами и угощают консьержей домашней выпечкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.