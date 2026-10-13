Телеканал Москва 24 провел опрос об отношениях москвичей с соседями

Телеканал Москва 24 провел опрос среди своих зрителей об отношениях с соседями. В голосовании приняли участие почти 3 тысячи человек. Из них 49% ответили, что дружат с соседями, а 51% сообщили, что нет.

Также респонденты рассказали, что обычно ограничиваются приветствиями и общением по бытовым вопросам, но некоторые помогают соседям с повседневными делами и угощают консьержей домашней выпечкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.