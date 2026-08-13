Москвичам рассказали об итогах юбилейного сезона "Москонцерта"

Спикеры рассказали о ключевых событиях уходящего сезона, новых проектах и творческих инициативах, которые ждут зрителей в предстоящем сезоне 2026/27.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок