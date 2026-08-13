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13 августа, 18:33

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Москвичам рассказали об итогах юбилейного сезона "Москонцерта"

Москвичам рассказали об итогах юбилейного сезона "Москонцерта"

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13 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов юбилейного, 95-го сезона старейшей концертной организации страны – "Москонцерта".

Спикеры рассказали о ключевых событиях уходящего сезона, новых проектах и творческих инициативах, которые ждут зрителей в предстоящем сезоне 2026/27.

В пресс-конференции приняли участие:

  • генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин;
  • главный режиссер концертной организации Мария Тихонова;
  • народный артист России, солист "Москонцерта" Сергей Жилин;
  • заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Московского театра поэтов и Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Л. Филатова Влад Маленко.

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