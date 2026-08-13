13 августа, 18:33События
Москвичам рассказали об итогах юбилейного сезона "Москонцерта"
13 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов юбилейного, 95-го сезона старейшей концертной организации страны – "Москонцерта".
Спикеры рассказали о ключевых событиях уходящего сезона, новых проектах и творческих инициативах, которые ждут зрителей в предстоящем сезоне 2026/27.
В пресс-конференции приняли участие:
- генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин;
- главный режиссер концертной организации Мария Тихонова;
- народный артист России, солист "Москонцерта" Сергей Жилин;
- заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Московского театра поэтов и Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Л. Филатова Влад Маленко.