13 августа, 08:00Спорт
Экс-наставник "Спартака" Станкович покинул "Црвену Звезду" после вылета из ЛЧ
Бывший наставник московского ФК "Спартак" Деян Станкович покинул белградскую "Црвену Звезду" после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.
"Црвена Звезда" проиграла израильскому "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в двух матчах. В ответной встрече Станкович во втором тайме получил удаление после споров с судьей. После этого тренер покинул стадион под свист трибун.
После матча Станкович покинул пост главного тренера "Црвены Звезды". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.