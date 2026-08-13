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13 августа, 07:15

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Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов

Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов

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Москва вошла в число мировых лидеров по трансплантации органов. Только за прошлый год в столице провели более 800 таких операций. По итогам года число доноров на 1 миллион жителей Москвы составило 36, что примерно в 2,5 раза выше среднего показателя по Европе.

В Москве выполняют трансплантацию сердца, легких, печени, почек и поджелудочной железы. Трансплантация органов проводится только в государственных медицинских организациях и полностью оплачивается за счет бюджета. С этого года трансплантация почки переведена в систему обязательного медицинского страхования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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