Злоумышленники стали использовать Госархив в новой схеме обмана

Мошенники начали использовать новую схему обмана с упоминанием Госархива. Во время телефонного разговора они сообщают о якобы неполученных письмах и предлагают оформить онлайн-запись для получения документов в отделении "Почты России" или МФЦ.

После этого злоумышленники звонят повторно и представляются сотрудниками портала "Госуслуги" или ФСБ. Они сообщают о взломе аккаунта и пытаются убедить человека перевести деньги на якобы безопасный счет или оформить кредит.

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