Бесплатные тренировки доступны москвичам в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. Участники проекта "На высоте" 13 июля могут посетить занятия по зумбе.

В спорткомплексе "Формула воды" пройдут тренировки по роллер-спорту, в центре "Триумф" состоятся занятия по настольному теннису, а в водном комплексе "Буревестник" пройдут тренировки по рафтингу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.