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13 июня, 09:45

Город

Москвичи могут забронировать мангальные зоны в 14 городских парках

Москвичи могут забронировать мангальные зоны в 14 городских парках

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В 14 парках столицы обустроили специальные зоны с беседками и мангалами. Там есть все условия, чтобы безопасно пожарить шашлыки. Площадки доступны, в частности, в Кусково, Митино, Серебряном бору и Сокольниках.

Руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков" Анастасия Зайцева отметила, что забронировать беседки можно через сервис "Мосбилет". Пользователям доступны как семейные зоны, так и беседки для больших компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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