Американский клен в Москве заменят на местные виды деревьев

В Москве в течение 10 лет планируют полностью избавиться от американского клена. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что это дерево активно распространяется самосевом и вытесняет местные виды.

На замену будут высаживать деревья, характерные для широколиственной зоны смешанных лесов, к которой относится московский регион. При этом замена будет проходить постепенно, чтобы не сократить объем зеленых насаждений в столице.

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