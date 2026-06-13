13 июня, 09:30Общество
Юрист объяснила, как делится имущество у пар без официального брака
Имущественные споры часто возникают у пар, живущих в незарегистрированном браке, отмечают юристы.
Как пояснила юрист по семейным спорам Карина Романькова, в российском законодательстве понятия "гражданский брак" нет, поэтому имущество обычно принадлежит тому, на кого оно оформлено.
Суды при рассмотрении таких дел опираются только на документы, а устные договоренности нужно подтверждать чеками, переводами или переписками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.