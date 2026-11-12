12 ноября, 13:15Политика
Политолог рассказал о роли Европы в переговорах по Украине
Позиция европейских стран имеет значение для урегулирования украинского конфликта, заявил политолог Алексей Мухин. По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби российская делегация через украинских представителей взаимодействовала с представителями Еврокомиссии.
Также, по словам политолога, европейским странам поручено сформировать условия для создания системы евразийской безопасности. Мухин отметил, что участие представителей, принимающих решения, позволило продвинуть переговоры по Украине.
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