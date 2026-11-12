Российская онковакцина помогла первому пациенту избавиться от метастазов

У первого пациента после применения российской онковакцины исчезли метастазы. Об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Лечение пациента завершили, метастазов нет уже четыре месяца. В течение трех лет он будет находиться под наблюдением врачей. Обследовать пациента собираются каждый месяц.

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