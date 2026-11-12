Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В столице у лечащих врачей появился новый формат онлайн-коммуникации с пациентами в приложении "ЕМИАС.ИНФО". После выписки из стационара москвичи, перенесшие инфаркт или инсульт, получают от врача план лечения и обследований на год. При впервые выявленном высоком уровне "плохого" холестерина врач информирует о рисках и назначении обследования.

"Для нас важно, чтобы каждый ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, чувствовал поддержку взрослых, верил в свои силы и смелее смотрел в будущее. Именно на это направлен столичный проект "Давай дружить!". Он помогает исполнять заветные мечты детей-сирот и ребят в непростом положении, находить друзей и наставников, знакомиться с разными профессиями и открывать новые горизонты. В этот раз мы исполнили мечту 16-летней Марии, которая очень хотела увидеть работу скорой помощи изнутри. Девочка побывала во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и на подстанции скорой помощи", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники продемонстрируют знания в инженерном, медицинском, кадетском, предпринимательском, медиа- и IT-направлениях. Успешное прохождение испытаний позволит получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Регистрация продлится до 7 декабря.