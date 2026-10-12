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Новости

12 октября, 18:30

Город

Режим работы усадьбы Останкино изменится с 20 октября

Режим работы усадьбы Останкино изменится с 20 октября

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Усадьба Останкино изменит режим работы с 20 октября. Как сообщили в столичном департаменте культуры, она будет открыта с 10:00 до 16:00.

В Итальянском павильоне усадьбы продолжается реставрация. В конце XVIII века он служил приемным залом и галереей, где размещалась часть коллекции графа Шереметева. По словам художника-реставратора Ольги Темериной, одним из самых сложных этапов работ стал монтаж отреставрированных обоев. Специалистам удалось полностью воспроизвести технологию XVIII века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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