Рекорд по массовой тренировке с веерами установили на фестивале ушу в Москве

Рекорд по массовой тренировке с веерами установили на первом масштабном фестивале ушу в парке искусств "Музеон" в Москве. Участники одновременно выполнили комплекс упражнений, а результат зафиксировали в Книге рекордов России.

На фестивале проходят соревнования по трем дисциплинам ушу, мастер-классы и выступления боевых школ. Гости также участвуют в чайных церемониях, уроках каллиграфии и других мероприятиях. В Москву на соревнования приехали спортсмены из разных городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.