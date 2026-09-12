Дворец пионеров на Косыгина пригласил москвичей на день открытых дверей. На фестивале "Выбери успех" специалисты рассказывают о программах дополнительного образования и помогают подобрать занятия с учетом интересов и способностей детей.

Юным москвичам доступны около 140 тысяч кружков и секций. На площадках проводят лекции для родителей, занятия и профориентационные программы. В планетарии дети могут узнать о космонавтике и профессиях, связанных с космосом. В этом году в Московском дворце пионеров также запустили около 15 новых программ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.