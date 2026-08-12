Солнечное затмение 12 августа совпало с еще одним редким явлением

Вечером 12 августа произошло полное солнечное затмение. В Москве из-за высокой облачности его не было видно, а в России полюбоваться данным явлением могли только жители полуострова Таймыр. Лучше всего затмение было видно в Исландии и восточной Гренландии, где Земля и Луна выстроились в одну линию с Солнцем.

За несколько часов до этого начался пик метеорного потока Персеиды – самого яркого метеорного потока года. Он возникает в августе, когда Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленного кометой. Мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, оставляя на ночном небе яркие светящиеся полосы.

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