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Новости

Новости

12 августа, 23:00

Город

Три павильона проекта "Московский чекап" будут работать до середины сентября

Три павильона проекта "Московский чекап" будут работать до середины сентября

Биологический возраст можно узнать в новых павильонах здоровья в Москве

Жители столицы могут бесплатно проверить здоровье в новых павильонах "Московского чекапа"

Павильоны для чекапов открылись на Трубной площади и на ВДНХ

Новые павильоны проекта "Московский чекап" открылись на Трубной площади и ВДНХ

Москвичи могут узнать о состоянии организма в павильонах "Здорового долголетия"

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Новости социального блока Москвы

"Новости дня": павильон с экспресс-диагностикой организма открылся на Никитском бульваре

До середины сентября в столице будут работать три павильона экспресс-диагностики здоровья проекта "Московский чекап". Они расположены на Трубной площади, ВДНХ и Никитском бульваре.

Посетители могут бесплатно проверить биологический возраст, давление, пульс, состояние костной и мышечной ткани, а также скорость реакции, концентрацию и силу хвата. Пройти экспресс-диагностику можно бесплатно, без записи и направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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