Три павильона проекта "Московский чекап" будут работать до середины сентября

До середины сентября в столице будут работать три павильона экспресс-диагностики здоровья проекта "Московский чекап". Они расположены на Трубной площади, ВДНХ и Никитском бульваре.

Посетители могут бесплатно проверить биологический возраст, давление, пульс, состояние костной и мышечной ткани, а также скорость реакции, концентрацию и силу хвата. Пройти экспресс-диагностику можно бесплатно, без записи и направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.