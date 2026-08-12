12 августа, 23:00Город
Три павильона проекта "Московский чекап" будут работать до середины сентября
До середины сентября в столице будут работать три павильона экспресс-диагностики здоровья проекта "Московский чекап". Они расположены на Трубной площади, ВДНХ и Никитском бульваре.
Посетители могут бесплатно проверить биологический возраст, давление, пульс, состояние костной и мышечной ткани, а также скорость реакции, концентрацию и силу хвата. Пройти экспресс-диагностику можно бесплатно, без записи и направления.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.