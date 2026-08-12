Биологический возраст можно узнать в новых павильонах здоровья в Москве

Биологический возраст можно узнать в новых павильонах здоровья проекта "Московский чекап". Сейчас в Москве работают площадки на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ.

За 15–20 минут посетители могут пройти экспресс-диагностику, оценить состояние жировой, костной и мышечной ткани, проверить когнитивное состояние, силу хвата, скорость реакции и мышечную активность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.