Зрители Москвы 24 смогут выиграть фирменный мерч в новом конкурсе

Телеканал Москва 24 запустил новый конкурс с возможностью выиграть фирменный мерч.

В будни до 16:00 зрителям показывают районы столицы, которые за последние годы значительно изменились, а участникам нужно угадать название района и отправить ответ в чатбот.

В сообщении необходимо указать название района, имя и номер телефона. Победителя определяют в 17:00 с помощью рандомайзера, поэтому время отправки ответа не имеет значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.