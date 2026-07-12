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12 июля, 19:15

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Фестиваль Музея транспорта Москвы "Бибип-Бибоп" прошел в столице

Фестиваль Музея транспорта Москвы "Бибип-Бибоп" прошел в столице

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Событие, которое объединило музыку, историю и скорость: 12 июля в столице прошел фестиваль Музея транспорта Москвы "Бибип-Бибоп". Его приурочили к празднованию Дня московского транспорта.

Весь день на двух сценах выступали ведущие джазовые коллективы страны. На площадке также разместились уникальные экспонаты из коллекции музея: редкие "Москвичи", гоночные болиды, ретроклассика и современные суперкары.

Гости мероприятия получили возможность поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с профессиональными гонщиками и побольше узнать о столичном транспорте.

Об экспонатах, участниках и главных событиях фестиваля узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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