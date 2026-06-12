12 июня, 23:45Общество
Ежегодный сплав на сапах и байдарках прошел на реке Яуза
На Яузе прошел ежегодный сплав на сапах и байдарках, приуроченный ко Дню России. В акции приняли участие ветераны СВО, депутаты Мосгордумы и общественные деятели – всего около 30-ти человек.
Они прошли около пяти километров от Извилистого проезда до Яузской плотины в районе Свиблово. В ходе маршрута участники отмечали локации, перспективные для отдыха москвичей, туристических и образовательных маршрутов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.