Ежегодный сплав на сапах и байдарках прошел на реке Яуза

На Яузе прошел ежегодный сплав на сапах и байдарках, приуроченный ко Дню России. В акции приняли участие ветераны СВО, депутаты Мосгордумы и общественные деятели – всего около 30-ти человек.

Они прошли около пяти километров от Извилистого проезда до Яузской плотины в районе Свиблово. В ходе маршрута участники отмечали локации, перспективные для отдыха москвичей, туристических и образовательных маршрутов.

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