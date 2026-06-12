Москвичи могут забронировать мангальные зоны в парках столицы

В длинные праздничные выходные жители столицы могут устроить пикник в специально оборудованных мангальных зонах. Они работают на территории 14 московских парков, включая Сокольники, Серебряный Бор, Кусково, Кузьминки, ландшафтный парк "Митино" и Борисовские пруды.

Для горожан доступны более 100 площадок с беседками разной вместимости, которые можно заранее забронировать через онлайн сервис. Оформить бронирование можно на сайте билет.мос.ру. Пользователю необходимо выбрать парк, тип беседки, дату и время посещения, после чего оплатить услугу и получить QR-код на электронную почту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.