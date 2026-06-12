ВДНХ представила праздничную программу для посетителей ко Дню России

В День России по всему городу работают площадки с развлечениями на любой вкус. Одну из самых насыщенных программ представила ВДНХ. Гостей там встречают роботы в национальных костюмах и воздушные гимнасты.

В Музее Победы 12 июня проходит большая музыкальная программа и патриотические мероприятия. На Манежной площади открыли 10 зон отдыха, где посетители могут прогуляться по тематическим пространствам, включая японский сад, или отдохнуть среди тропических декораций.

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